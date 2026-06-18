Con una exposición sobre el shock séptico, culminó el segundo mes del curso de emergencias hospitalarias

Este jueves tuvo lugar la tercera jornada del segundo mes del Curso Intensivo de Emergencias Hospitalarias, la cual contó con la disertación del Dr. Agustín Apesteguía acerca de “shock/sepsis”

El shock séptico es la complicación más grave y mortal de la sepsis. Ocurre cuando el cuerpo responde de forma desproporcionada a una infección, provocando una caída drástica y peligrosa de la presión arterial y un fallo multiorgánico que requiere atención médica de emergencia.

Recordemos que el curso cuenta con encuentros presenciales y virtuales, los tres primeros jueves de cada mes, desde mayo hasta noviembre.

Durante junio, expusieron los doctores María Andrea Cánepa, Carlos Brescasin y Agustín Apesteguía, acerca de “Reagudización de Epoc”, “Crisis asmática en adultos” y “shock/sepsis” respectivamente.

En mayo, las jornadas estuvieron a cargo del médico pediatra neumonólogo Federico Gini Cambaceres, quien abordó las infecciones respiratorias en niños y el manejo de bronquiolitis en menores de dos años; del Dr. Carlos Brescacin acerca de la Neumonía, y del Dr. Pablo Alfaro, quien expuso sobre el manejo de vía aérea en pediatría.

De esta manera, los profesionales siguen con la capacitación constante para brindar una mejor calidad de atención a la comunidad, reforzando conocimientos e incorporando herramientas útiles para la práctica clínica diaria y la atención en guardia.