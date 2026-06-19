Advierten que el fenómeno de El Niño ya está en marcha y piden tomar precauciones

Hernández señaló que, aunque el proceso ya comenzó, aún resta por determinar dónde y con qué magnitud se sentirán sus principales efectos.

"Estamos en pleno proceso de El Niño. No sabemos cuándo van a llegar sus consecuencias y en qué lugar va a ser su localización", explicó Hernández, y agregó que "se prevén condiciones fuertes a muy fuertes. Son las condiciones en las que se genera. Falta ver con el tiempo y en qué lugar va a impactar con mayor o menor intensidad. Si van a venir las lluvias todas juntas o separadas. Eso está por verse”.

Hernández indicó que incluso, organismos internacionales ya advirtieron sobre los posibles efectos. "Naciones Unidas salió a advertir por el impacto que puede llegar a tener en la producción de alimentos y la salud de la población. Es un fenómeno que impacta a nivel global. En algunos sectores va a traer sequía y en otros un importante incremento de las precipitaciones", destacó.

En este marco explicó que las condiciones para el proceso ya se desarrollaron a fines de mayo y en junio. Asimismo, explicó que los patrones de viento también favorecieron el desarrollo del fenómeno. En nuestra zona se espera “una importante cantidad de precipitaciones”, alertó el profesional.

"A nivel general se espera para agosto, septiembre y octubre un 30 por ciento de posibilidades de que sea muy fuerte y un 50 por ciento de que sea fuerte, son un 80 por ciento de posibilidades de que el fenómeno sea importante. Y eso va creciendo hasta octubre, noviembre y diciembre llegando a los picos", sostuvo Hernández y recomendó estar atentos a la evolución del fenómeno.