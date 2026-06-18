Alumnos del ISPED realizan la campaña “Perchero solidario”, para conseguir y donar ropa de invierno

Estudiantes de segundo año de Artes Visuales del ISPED elaboraron el proyecto, en la materia Sujetos de la educación, tras leer “algunos artículos sobre la problemática de la vulnerabilidad en Gualeguaychú”.

Una alumna explicó al móvil de RADIO MÁXIMA que “el proyecto consta de varias etapas, el primero es un perchero solidario donde recibimos donaciones, y las estamos dando de manera gratuita para mantenernos abrigados en invierno, son cuatro prendas por persona”.

Agregó que “viene mucha gente, en general fueron bastante amables para donarnos la ropa, y la gente puede llevar cosas y también traer”. El “perchero” se arma en la plaza de esta manera:

Miércoles de 9,30 a 11

Jueves de 8 a 9,30

La semana que viene también estarán en la plaza

Una mujer de zona norte, manifestó que “yo vine ayer, y encontré mucha ropa para mis nenes varones que son grandotes, también llevé para mi”.

Otra vecina dijo que “yo conseguí para mi chiquito de un año, una de seis meses y otro de cuatro años”.

“Hoy está complicado para comprar y también para que se seque, yo lavo con lavarropas pero no tengo secarropas. Nosotros no tenemos nada para calentar la casa, así que abrigados bien y tapados bien”, sintetizó.