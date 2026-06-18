Vecinos retuvieron a un hombre acusado de ingresar a una vivienda y robar

El procedimiento fue realizado por personal de Comisaría Tercera, que al llegar al lugar encontró al sospechoso retenido por vecinos del barrio hasta el arribo de la Policía.

Según manifestó el damnificado a los efectivos, el individuo había ingresado a su propiedad y sustraído distintos elementos del interior de la vivienda, siendo posteriormente interceptado por personas de la zona.

Tras tomar conocimiento de lo ocurrido, el Fiscal de turno dispuso la aprehensión del hombre por el supuesto delito de robo y su traslado a la Jefatura Departamental para la realización de las actuaciones correspondientes.

El detenido quedó alojado a disposición de la Justicia mientras avanza la investigación.

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