 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online Radio
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online
Máxima Online
Máxima Online
Guale POLICIALES

Vecinos retuvieron a un hombre acusado de ingresar a una vivienda y robar

Un hombre de 35 años fue detenido este jueves por la tarde luego de ser señalado como autor de un robo en una vivienda ubicada en la zona de Rioja y Roca.

18 Jun, 2026, 20:30 PM
Agregar MO en
Agregar MO en

El procedimiento fue realizado por personal de Comisaría Tercera, que al llegar al lugar encontró al sospechoso retenido por vecinos del barrio hasta el arribo de la Policía.

 

Según manifestó el damnificado a los efectivos, el individuo había ingresado a su propiedad y sustraído distintos elementos del interior de la vivienda, siendo posteriormente interceptado por personas de la zona.

 

Tras tomar conocimiento de lo ocurrido, el Fiscal de turno dispuso la aprehensión del hombre por el supuesto delito de robo y su traslado a la Jefatura Departamental para la realización de las actuaciones correspondientes.

 

El detenido quedó alojado a disposición de la Justicia mientras avanza la investigación.

Temas

POLICIALES

CONVERSACIÓN

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Máxima Online se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Más en Guale

Te puede interesar

Teclas de acceso