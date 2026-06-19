Motociclista menor de edad chocó con un automóvil que salía del estacionamiento

Siendo las 17:12 horas, personal policial tomó intervención a raíz de un presunto accidente de tránsito ocurrido sobre Boulevard Pedro Jurado, a la altura del numeral 527.

Por causas que se tratan de establecer, un automóvil marca Ford, modelo Fiesta LXD, color gris, conducido por un ciudadano de 36 años de edad, que se encontraba estacionado sobre el margen este de la arteria en sentido sur-norte, colisionó con una motocicleta marca Mondial 110 cc, modelo LD, color negro, que circulaba en el mismo sentido de marcha y era conducida por un adolescente de 15 años.

Como consecuencia del impacto, se hizo presente una ambulancia que trasladó al menor al nosocomio local para su atención médica, acompañado por su madre.

En el lugar trabajó personal de la División Criminalística, realizando las diligencias de rigor. Asimismo, la médica policial de turno informó que las lesiones sufridas por el motociclista revisten carácter leve, encontrándose pendientes estudios complementarios.

Por otra parte, se constató que el conductor de la moto vehículo carecía de licencia de conducir y seguro obligatorio, motivo por el cual personal de Tránsito Municipal procedió a la retención de la unidad y a la confección de las actuaciones correspondientes.

Prensa Jefatura Departamental

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