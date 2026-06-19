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Guale ECONOMÍA SOCIAL

Se entregaron microcréditos a emprendedores de Pueblo Belgrano

En esta oportunidad se otorgaron 10 microcréditos de $720.000 cada uno, a devolver en 10 cuotas de $72.000 sin intereses, destinados a fortalecer proyectos locales de la economía social.

19 Jun, 2026, 19:01 PM
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Este viernes se concretó la primera entrega de microcréditos a emprendedores de Pueblo General Belgrano, en el marco de la Ordenanza Nº021/2026, en adhesión a la Ley Provincial 11.019 y al Programa de Microcréditos de Entre Ríos.

 

En esta oportunidad se otorgaron 10 microcréditos de $720.000 cada uno, a devolver en 10 cuotas de $72.000 sin intereses, destinados a fortalecer proyectos locales de la economía social.

 

Los emprendedores de Pueblo Belgrano que fueron beneficiados son: Albornoz, Mateo Agustín; Rodríguez, Patricia Fabiana; Chesini, Patricia Alejandra; Vuoto, Rodrigo Nahuel; Saavedra, Andrea Micaela Ayelén; García, Elisa Marina; Daurieux, María José; González, Teresa Beatriz; Sack, Sergio Norberto y Senestrari, Ezequiel Enrique.

Con esta política pública, el municipio reafirma su compromiso de acompañar el crecimiento de la comunidad emprendedora y el desarrollo de la economía social.

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