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Guale DÍA DE LA BANDERA

Se postergaron los festejos del Día de la Bandera en Pueblo Belgrano

El Municipio tomó la determinación de postergar los festejos del Día de la Bandera para el sábado 27 de junio, debido a las complicaciones que presenta el Predio de la Curva a raíz de las lluvias caídas.

18 Jun, 2026, 20:28 PM
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El comunicado enviado por el Municipio de Pueblo Belgrano indica que "la Municipalidad de Pueblo Belgrano informa instituciones, cooperadoras, emprendedores, artesanos, gastronómicos y demás participantes que, debido a las precipitaciones registradas y a los pronósticos que anuncian lluvias hasta la madrugada inclusive del día viernes, se ha decidido reprogramar el evento.

 

La medida responde a que las condiciones actuales del predio no permiten garantizar el montaje de los stands ni el normal desarrollo de las actividades previstas. Agradecemos la comprensión y el acompañamiento de todos los participantes". Del mismo modo, fue postergado el acto protocolar y el desfile cívico militar que estaba programado desde las 11 de la mañana en la zona de la Oficina de Turismo de Pueblo Belgrano, el cual también se reprogramó para el sábado 27 de junio con el mismo cronograma de actividades.

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