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Guale FESTEJO PELIGROSO

Dos niños y personas adultas intoxicados con marihuana en un cumpleaños

Todos habrían consumido una torta que llevó una mujer al festejo de cumpleaños de una adolescente. Los niños de 10 y 11 años fueron atendidos en el hospital. Se hicieron allanamientos y se aguardan resultados de pericias.

19 Jun, 2026, 22:48 PM
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Un festejo familiar y de amistades para una joven que cumplía 16 años, se transformó en una pesadilla para algunos concurrentes. Un niño de 11 años se descompuso en pleno festejo con mareos, pérdida de equilibrio y palabras incongruentes, por lo que fue trasladado al hospital. En la guardia y ante la sospecha de una intoxicación por estupefacientes, se hicieron análisis que dieron positivo para cannabis, por lo que se realizó una interconsulta con el Hospital de Posadas, ante los riesgos que podrían presentarse dada la edad del paciente y el contacto directo a través de la alimentación.

 

El niño quedó internado y poco después, otra familia, con un niño de 10 años y los mismos síntomas, es asistido en la guardia y se realiza el mismo procedimiento, al corroborar que ambos habían estado en el mismo festejo.

 

Con la intervención policial y de la Fiscal Martina Cedrés, se solicitan medidas judiciales y allanamientos en el lugar de la fiesta y en la casa de la mujer que llevó el browni, mamá de uno de los niños intoxicados.

 

Se procedió al secuestro de restos de la torta en el cumpleaños y en la vivienda, otros productos preparados de similares características, que fueron enviados a laboratorio para su análisis. También se procedió al secuestro de marihuana y otros elementos de interés para la investigación.

Se notificó al Ministerio Pupilar y Copnaf y se aguardan resultados de análisis y pericias para determinar responsabilidades.

 

Se supo también que personas adultas habrían concurrido a un centro médico privado con los mismos síntomas. Tienen en común haber estado en el festejo y consumido los brownies que había llevado la mujer.

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