Polémica: Badano le responde a Melo sobre desagües del Parque Industrial

*ACLARACIÓN TÉCNICA SOBRE LOS DESAGÜES PLUVIALES DEL PIG*

*A mis vecinos de Gualeguaychú*: He sido aludido en la “Columna de Horacio Melo” de Radio Máxima. No respondo ofensas, pero no puedo dejar pasar datos falsos que confunden a la población.

*COINCIDO CON EL SR. MELO: “A LAS NORMAS Y A LA JUSTICIA NO SE LES DEBE HACER BY- PASS” *.

Por eso mismo, aclaro:

*1. El PIG tiene más de 180 hectáreas con dos desagües pluviales por ley: * Uno al Oeste, a Cañada Melgar. Otro al Este, a Cañada María Gómez. Son para escorrentía de lluvia. No son cloacales.

*2. El “caño de 1 metro” que mostró el Sr. Melo no es clandestino.

* Figura en los planos de obra del PIG aprobados por Hidráulica de la Provincia entre 1975 y 1978. Tiene casi 50 años de existencia. Está en los archivos de la Corporación y es público.

*3. Mezclar pluvial con cloacal es el verdadero engaño.

* La planta de tratamiento cloacal del PIG funciona y sus bypass están clausurados por la Justicia Federal desde mayo de 2026. El episodio del 9 de junio en Barrio Don Pedro fue agua de lluvia. La Corporación lo denunció ese mismo día ante Ambiente Municipal, como corresponde.

*4. La mejor prueba de que es agua pluvial:

* Los TAJAMARES que existen hace décadas en ese curso. Un efluente industrial con "productos indebidos" no permite vida animal ni cultivos. Seria demencial haber construido esas obras, ¿no? *En definitiva: * A las normas no se les hace bypass. Por eso el PIG tiene pluvial y cloacal separados desde hace 50 años. Y a la Justicia se la respeta: los bypass cloacales están clausurados.

*Invito públicamente al Sr. Melo y a cualquier vecino a recorrer el PIG con los planos de 1976 en mano. * Como ingeniero y como gualeguaychuense: con datos, no con micrófonos

Atentamente Oscar Badano