“Me las regalaron”, dijo: andaba de madrugada con dos bicicletas de dudosa procedencia

Durante la madrugada del sábado, personal policial de Comisaria Tercera intervino junto al Grupo Especial, en la intersección de Boulevard Montana y Roca, donde un hombre de 31 años fue aprehendido mientras trasladaba dos bicicletas de dudosa procedencia.

El hecho ocurrió alrededor de las 4:30 horas, cuando efectivos del Grupo Especial, detuvieron la marcha de un hombre que circulaba en una bicicleta azul rodado 28, sin marca visible, y que además llevaba sobre uno de sus hombros una bicicleta infantil de color rosado, también sin marca identificatoria.

Al ser identificado, el individuo manifestó que ambas bicicletas le habían sido regaladas y que se encontraba trasladando la bicicleta infantil con la intención de venderla.

Ante la imposibilidad de acreditar fehacientemente la propiedad y procedencia de los rodados, se dio intervención al fiscal de Propiedad en turno, la cual dispuso la aprehensión del hombre y al secuestro preventivo de ambas bicicletas, en el marco de actuaciones para establecer propiedad y procedencia. Posteriormente, el sujeto fue trasladado a Jefatura Departamental, donde quedó a disposición de la autoridad judicial competente.