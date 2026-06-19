Sabores, música y tradición: así se vivió la Muestra de los Países del Colegio Ruperto Gelós

“Se comparte y se disfruta. Los vecinos también estuvieron acá”, expresó una docente.

Los estudiantes y sus familias, junto a los docentes trabajaron en la muestra que expuso las costumbres y tradiciones de los países que forman parte de la competencia mundial de fútbol.

En total se ubicaron nueve stands. Los concurrentes podían degustar los platos típicos y conocer sobre la cultura de cada país, como Argentina, Francia, Japón, México, Alemania, Brasil, España, entre otros.