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Guale Educación

Sabores, música y tradición: así se vivió la Muestra de los Países del Colegio Ruperto Gelós

La actividad permitió exponer el trabajo de estudiantes y docentes sobre comidas, bebidas, música y bailes típicos de diferentes países. Estudiantes y docentes de la institución Prof. José María Ruperto Gelós hablaron con RADIO MÁXIMA.

19 Jun, 2026, 13:55 PM
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“Se comparte y se disfruta. Los vecinos también estuvieron acá”, expresó una docente.

 

Los estudiantes y sus familias, junto a los docentes trabajaron en la muestra que expuso las costumbres y tradiciones de los países que forman parte de la competencia mundial de fútbol.

 

En total se ubicaron nueve stands. Los concurrentes podían degustar los platos típicos y conocer sobre la cultura de cada país, como Argentina, Francia, Japón, México, Alemania, Brasil, España, entre otros.

 

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