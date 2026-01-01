ENERSA informó que arregló el problema en la Estación Transformadora y se monitorea la situación en Gualeguaychú

La empresa ENERSA informó que a última hora del miércoles 31 pudo solucionar el problema ocurrido en la Estación Transformadora, que afectó a dos distribuidoras de la Cooperativa Eléctrica Gualeguaychú.

El problema, en medio de un día de temperaturas record y pico de demanda, se tradujo en cortes de distinta duración en diversas zonas de Gualeguaychú.

Desde la Cooperativa Eléctrica se publicó en redes sociales la imagen desde una cámara que se tomó en la Estación Transformadora.

Poco antes de la medianoche del miércoles 31, ENERSA informó que “el suministro eléctrico se encuentra restablecido en la ciudad de Gualeguaychú y zonas aledañas, luego de la falla registrada en la Estación Transformadora Gualeguaychú, ocurrida al finalizar la tarde de este miércoles 31 de diciembre, que afectó a dos distribuidores de la Cooperativa Eléctrica local”.

Agrega el comunicado que “las tareas desarrolladas por los equipos técnicos permitieron recomponer el funcionamiento del sistema y recuperar la prestación del servicio para los usuarios alcanzados por la Interrupción”.

“Desde la Empresa y la Cooperativa se continúa con el seguimiento del sistema, al tiempo que se agradece la comprensión de la comunidad durante el desarrollo de los trabajos”, añade.

Desde ENERSA, además, se recomienda a los usuarios realizar un uso responsable y eficiente de la energía mientras persistan estas condiciones.

Ante cualquier consulta, se recuerda que está disponible el Servicio de Atención Telefónica Integral (SATI) 0800-777-0080, las 24 horas.

