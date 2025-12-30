Creen que el incendio en Ruta 12 fue provocado

Este es el informe de Bomberos Voluntarios de Ceibas.

Siendo las 16:45 hs se nos informa sobre el incendio de pastizales y forestación Autovia 12 km 122, sale móvil N° 10 con Kit Forestal y Mobil 25 ( cisterna), el arribo de la dotación se encuentra con incendio de pastizales y forestación lindante a la autovía y viviendas, la dotación comenzó a trabajar con línea de agua, mochila y material de zapa para sofocar el incendio.

EL FUEGO AFECTO 1.000 mts DE LARGO POR 300 M DE ANCHO, sin dudas que es un incendio provocado, sin tener en cuenta el riesgo que pueden provocar, en la visibilidad a los automovilistas que personal de Vialidad Nacional realizó encauzamiento del tránsito mientras trabajaban las dos situaciones de Bomberos.

Trabajo en el lugar

- Camioneta Vialidad Nacional

-Dos donaciones Bomberos Voluntarios Ceibas