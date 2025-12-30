 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Guale SINIESTRO VIAL

Murió un hombre joven atropellado por un camión en Ruta 14

Facundo Matías Alendrés, de 36 años, domiciliado en San Martín provincia de Buenos Aires, falleció en la mañana de este martes luego de ser atropellado por un camión en Ruta Nacional 14.

30 Dic, 2025, 09:54 AM

A las 7 de la mañana, en el kilometro 8 de la Ruta Nacional, un camión embistió a una persona que se encontraba caminando sobre la carretera. El hombre, con lesiones gravísimas, fue trasladado al hospital Centenario de Gualeguaychú, donde murió poco después.

 

Por el testimonio del camionero y de otros testigos, se analiza como particular la conducta del hombre que finalmente falleció.

SINIESTRO VIAL RUTA NACIONAL 14 ESTE MARTES

