Murió un hombre joven atropellado por un camión en Ruta 14

A las 7 de la mañana, en el kilometro 8 de la Ruta Nacional, un camión embistió a una persona que se encontraba caminando sobre la carretera. El hombre, con lesiones gravísimas, fue trasladado al hospital Centenario de Gualeguaychú, donde murió poco después.

Por el testimonio del camionero y de otros testigos, se analiza como particular la conducta del hombre que finalmente falleció.