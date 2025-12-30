Murió un hombre joven atropellado por un camión en Ruta 14

A las 7 de la mañana, en el kilometro 8 de la Ruta Nacional, un camión embistió a una persona que se encontraba caminando sobre la carretera. El hombre, con lesiones gravísimas, fue trasladado al hospital Centenario de Gualeguaychú, donde murió poco después.
Por el testimonio del camionero y de otros testigos, se analiza como particular la conducta del hombre que finalmente falleció.
CONVERSACIÓN
