En la tarde de este lunes se produjo un importante incendio en un sector del Ecoparque, lugar en la zona sur donde se llevan los residuos de Gualeguaychú.

A medida que se dificultaba el control del incendio, se fueron sumando móviles de Bomberos Voluntarios de Gualeguaychú.

Primeramente fue el móvil 29, luego el móvil 31 en apoyo y después el móvil 17 con refuerzos de personal y equipos.

Al mismo tiempo, en dos oportunidades llegaron camiones cisternas de la Municipalidad de Gualeguaychú en apoyo a las tareas operativas.

Además, trabajaron con una cargadora frontal de la Municipalidad para el movimiento de materiales y luego retropalas y una excavadora para cumplir la misma función.

Al anochecer, se sumaron dos dotaciones de Bomberos Voluntarios de Pueblo Belgrano para colaborar en la tarea de sofocar el incendio.