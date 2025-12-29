 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online Radio
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online
Máxima Online
Máxima Online
Guale

Importante incendio en un sector del Ecoparque

El fuego se inició en la tarde. Tarea de Bomberos Voluntarios y maquinarias municipales.

29 Dic, 2025, 19:59 PM

En la tarde de este lunes se produjo un importante incendio en un sector del Ecoparque, lugar en la zona sur donde se llevan los residuos de Gualeguaychú.

 

A medida que se dificultaba el control del incendio, se fueron sumando móviles de Bomberos Voluntarios de Gualeguaychú.

 

Primeramente fue el móvil 29, luego el móvil 31 en apoyo y después el móvil 17 con refuerzos de personal y equipos.

 

 

Al mismo tiempo, en dos oportunidades llegaron camiones cisternas de la Municipalidad de Gualeguaychú en apoyo a las tareas operativas.

 

Además, trabajaron con una cargadora frontal de la Municipalidad para el movimiento de materiales y luego retropalas y una excavadora para cumplir la misma función.

 

Al anochecer, se sumaron dos dotaciones de Bomberos Voluntarios de Pueblo Belgrano para colaborar en la tarea de sofocar el incendio.

Más en Guale

Te puede interesar

Teclas de acceso