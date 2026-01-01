Este jueves 1 no hay recolección de residuos

La Municipalidad de Gualeguaychú informó que este jueves 1 de enero no se prestará el servicio de recolección de residuos durante toda la jornada y tampoco se realizará el barrido de calles.

Las tareas y horarios habituales se retomarán el viernes 2 de enero, a las 6, en todos los sectores de la ciudad.

Se recuerda, además, la importancia de respetar la separación de residuos domiciliarios. Los residuos secos o inorgánicos incluyen plásticos, papeles, cartones, trapos, telas, vidrios aislados, telgopor y latas. Los residuos húmedos u orgánicos comprenden restos de alimentos crudos o cocidos, como pan, cáscaras, semillas, carozos, café, yerba, saquitos de té, hojas y flores.

Asimismo, los residuos patogénicos domiciliarios abarcan pañales, toallitas femeninas, tampones, jeringas, gasas, vendas, cotonetes, cenizas y colillas de cigarrillo.

En cuanto a los días de recolección, los residuos orgánicos se retiran los lunes, miércoles y viernes; los inorgánicos, los martes, jueves, sábados o domingo; y los patogénicos domiciliarios, todos los días.

Se solicita a los vecinos colaborar respetando el cronograma especial y evitando sacar los residuos en los días y horarios en los que no habrá servicio.