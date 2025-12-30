Llevó 10 horas combatir el incendio en el Ecoparque

Los Bomberos Voluntarios de Gualeguaychú recibieron apoyo de otras delegaciones de la zona para combatir el incendio desatado en el Ecoparque ubicado en zona sur.

El fuego comenzó en un sector del Ecoparque a las 5 de la tarde del lunes, y la acción de Bomberos finalizó a las 3 de la mañana de este martes, es decir que la tarea llevó diez horas.

Trabajaron en el lugar los cuarteles de Gualeguaychú, Gualeguay, Pueblo Belgrano, Paranacito y Larroque, un total de 42 bomberos.

Las unidades comenzaron en la madrugada el repliegue hacia sus respectivos cuarteles, al igual que las unidades cisternas, excavadoras y retropalas del Gobierno de Gualeguaychú.

De inmediato se inició el procedimiento de limpieza, reorganización del material y lavado de móviles, quedando atentos ante una nueva emergencia.