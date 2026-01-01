Intensa actividad de Bomberos de Gualeguaychú en las últimas horas

Los Bomberos Voluntarios de Gualeguaychú tuvieron salidas entre la tarde-noche del miércoles 31 y las primeras horas del año 2026.

*15,17 del miércoles

Incendio forestal

Se declara un incendio forestal sobre Ruta 20, a la altura del arroyo Gualeyán. Trabajaron en el lugar los móviles 26 y 29 de Bomberos Voluntarios Gualeguaychú.

La superficie afectada fue de aproximadamente 100 metros, con presencia de residuos, descartes de paja y ramas.

*17 hs Se declara un incendio en Urquiza al Oeste, a la altura de parada 10 y calle pública. Se dirigió al lugar el móvil 26 y en apoyo al móvil 26. Se trabajó en una superficie aproximada de 60 metros cuadrados.

*19.50 Rescate animal

Se solicitó un rescate animal en calle Paraguay y Franco.

Se dirigió al lugar el móvil 38 de Bomberos Voluntarios Gualeguaychú, por un felino atrapado en el techo de una planta alta.

*Primer Incendio del año

*A las 0,45 del 1 de enero de 2026, se declaró un incendio en inmediaciones de Boulevard de María y Margalot.

Se dirigió al lugar el móvil 26 de Bomberos Voluntarios Gualeguaychú.

Luego de trabajar sobre una superficie aproximada de media hectárea, verificando el perímetro y la zona, el móvil retornó al cuartel.

*2,21 hs del jueves 1º. Se declaró un incendio de banquina en el acceso sur, en cercanías de un viñedo.

Se dirigió al lugar el móvil 26 de Bomberos Voluntarios Gualeguaychú.

Luego de la verificación de la extinción, el móvil retornó al cuartel.