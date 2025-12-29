 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online Radio
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online
Máxima Online
Máxima Online
Guale

Renuevan alerta amarilla por altas temperaturas en Gualeguaychú

Informe del Barómetro Argentino. Alarma por 24 horas.

29 Dic, 2025, 20:22 PM

19.45h - 29 Dic

 

#Actualización #Alerta meteorológica nivel amarillo por meteorología adversa | Temperaturas extremas - Calor.

 

Nuestra Dirección Gral. de Operaciones actualiza un aviso establecido por el SMN por altas temperaturas sobre nuestra jurisdicción de cobertura en el sur de Entre Ríos. (Departamentos de Islas, Gualeguaychú, Uruguay y Colón)

 

📅 Período de vigencia: 24hs.

🔎 Nivel amarillo | Temperaturas extremas.

Pueden generar un impacto leve a moderado en la salud. Se recomienda especial precaución a grupos de riesgo:

✔️ Niños y niñas.

✔️ Personas mayores de 65 años.

✔️ Personas con enfermedades crónicas.

Se solicita a la comunidad que adopten medidas preventivas ante este fenómeno adverso.

 

Unidad Civil de Emergencias

#AccionTemprana

#AlertasTempranasParaTodos

Más en Guale

Te puede interesar

Teclas de acceso