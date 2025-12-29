Renuevan alerta amarilla por altas temperaturas en Gualeguaychú

19.45h - 29 Dic

#Actualización #Alerta meteorológica nivel amarillo por meteorología adversa | Temperaturas extremas - Calor.

Nuestra Dirección Gral. de Operaciones actualiza un aviso establecido por el SMN por altas temperaturas sobre nuestra jurisdicción de cobertura en el sur de Entre Ríos. (Departamentos de Islas, Gualeguaychú, Uruguay y Colón)

📅 Período de vigencia: 24hs.

🔎 Nivel amarillo | Temperaturas extremas.

Pueden generar un impacto leve a moderado en la salud. Se recomienda especial precaución a grupos de riesgo:

✔️ Niños y niñas.

✔️ Personas mayores de 65 años.

✔️ Personas con enfermedades crónicas.

Se solicita a la comunidad que adopten medidas preventivas ante este fenómeno adverso.

Unidad Civil de Emergencias

#AccionTemprana

#AlertasTempranasParaTodos