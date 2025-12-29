 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Guale PARTIDO DE LAS ESTRELLAS

Este martes se juega el Partido de las Estrellas en Gualeguaychú

Este martes a las 18, en la cancha de Central Entrerriano, se realizará el Partido de las Estrellas con gualeguaychuenses que se destacan en el fútbol a nivel nacional e internacional.

29 Dic, 2025, 10:48 AM

Juanchi Ojeda, que trabaja en la organización, mencionó en RADIO MÁXIMA a “Emilio Rébora, Brian Bustos, Gastón Benedetti, los hermanos Alfaro, los hemanos Murillo, Mauro Dobler, Claudio Pombo, Pepe Bauzá, Martín Ojeda, los hermanos Curuchet, Blas Girard, Paolo Goltz y posiblemente Renzo Tesuri, entre otros”.

 

El partido será este martes 30, a las 18 hs, en la cancha del Club Central Entrerriano.

 

En primera instancia, se disputará un partido de la Selección Sub 15 vs Selección Sub 13. Luego, jugarán los Veteranos contra la Selección de Gualeguay.

 

Además, Ojeda destacó la ayuda en la organización del evento de las figuras antes mencionadas, y también dijo que el partido sirve para conocer jóvenes de Gualeguaychú que están jugando actualmente en inferiores de clubes grandes del país.

Temas

PARTIDO DE LAS ESTRELLAS RADIO MÁXIMA ESTE MARTES

