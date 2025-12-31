 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Guale CORTE DE LUZ

Se produjo en Gualeguaychú un corte originado en las redes de alta tensión de ENERSA

Fue desde las 18,30 de este 31, en medio de muy altas temperaturas. Comunicado de la Cooperativa Eléctrica.

31 Dic, 2025, 20:00 PM

COMUNICADO – ESTADO DEL SISTEMA ELÉCTRICO

 

El Sistema Interconectado se encuentra registrando episodios de interrupciones originadas en las redes de Alta Tensión operadas por ENERSA, como consecuencia de los elevados niveles de demanda de energía.

 

Esta situación puede generar afectaciones en el sistema eléctrico de la ciudad, debido a eventuales fallas o restricciones de origen externo, ajenas a la operación local, especialmente durante los horarios de mayor consumo.

 

Se recomienda a los usuarios realizar un uso responsable y eficiente de la energía mientras persistan estas condiciones.

 

Cooperativa Eléctrica Gualeguaychú

