Un motivo insólito provocó un vuelco en Ruta 14

El vehículo era conducido por un hombre de 65 años, domiciliado en Tigre, provincia de Buenos Aires, quien viajaba acompañado por su esposa, de 62 años, desde Buenos Aires hacia Bella Vista, Corrientes. Según manifestó el conductor, el accidente se produjo cuando intentó acomodar una toalla en el vidrio del acompañante, lo que provocó la pérdida de control del rodado, el cruce al carril contrario y un vuelco de campana, quedando finalmente detenido sobre la cinta asfáltica.

Ambos ocupantes fueron trasladados al Hospital Centenario para su evaluación médica. De acuerdo al informe médico policial, el conductor presentó dos cortes en el cuero cabelludo y lesiones en el brazo y codo izquierdo, mientras que la mujer sufrió heridas cortantes en las manos, producto de los vidrios, y equimosis en la cabeza y una mano. Las lesiones fueron calificadas como leves, quedando ambos en observación a la espera del alta médica.

En el lugar trabajaron personal de Comisaría Séptima, Médico Policial, Policía Científica y Tránsito, realizándose tránsito asistido por el carril rápido mientras se desarrollaban las tareas correspondientes.