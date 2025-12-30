 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online Radio
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online
Máxima Online
Máxima Online
Guale SINIESTRO

Dos unidades de Bomberos de Gualeguaychú asistieron al incendio de una verdulería

El local comercial está ubicado sobre el Boulevard Pedro Jurado, a metros de la rotonda de calle Urquiza.

30 Dic, 2025, 17:39 PM

Pasadas las 16:30 de este martes, Bomberos Voluntarios de Gualeguaychú concurre a un local comercial del rubro verdulería y frutería, ubicado en calles Pedro Jurado casi Urquiza.

 

En el lugar fue necesaria la intervención de dos móviles, unidades 38 y 31. El fuego habría afectado ambientes interiores y un entrepiso, sin registrarse personas intervención de personal médico.

Temas

SINIESTRO

CONVERSACIÓN

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Máxima Online se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Más en Guale

Te puede interesar

Teclas de acceso