Dos unidades de Bomberos de Gualeguaychú asistieron al incendio de una verdulería

Pasadas las 16:30 de este martes, Bomberos Voluntarios de Gualeguaychú concurre a un local comercial del rubro verdulería y frutería, ubicado en calles Pedro Jurado casi Urquiza.

En el lugar fue necesaria la intervención de dos móviles, unidades 38 y 31. El fuego habría afectado ambientes interiores y un entrepiso, sin registrarse personas intervención de personal médico.

