En pocos días vuelve el peaje a Ruta Nacional 14

A partir de la firma del contrato prevista para el lunes 5 de enero, la empresa Autovía Construcciones y Servicios S.A. asumirá formalmente la concesión y operación de las Rutas Nacionales Nº 12 y Nº 14, corredores estratégicos para la conectividad regional, provincial e internacional. La compañía comenzará a operar bajo la denominación Autovía del Mercosur, identificando al eje vial que une el Litoral con los países del Mercosur y que atraviesa de punta a punta la provincia de Entre Ríos.

Aunque no abunda la información, se sabe que uno de los cambios más relevantes se pondrá en marcha desde el martes 6 de enero, cuando el cobro de peajes se realice exclusivamente mediante sistemas electrónicos, quedando eliminado el uso de dinero en efectivo en todas las estaciones de las rutas concesionadas.

En esta primera etapa, el sistema TelePASE, en todas sus modalidades, será el único medio de pago disponible y contará con un descuento del 50% respecto del resto de los sistemas electrónicos, como incentivo para su adopción por parte de los usuarios.

Según se informó, los demás medios de pago electrónico se incorporarán a partir de la segunda quincena de enero, cuando se habiliten pagos con tarjetas de crédito y débito, códigos QR, billeteras virtuales y tecnología NFC a través de teléfonos inteligentes, todos operativos mediante tótems instalados en las vías señalizadas como Pago Electrónico.

Tarifas, inflación y primeros trabajos sobre la traza

En cuanto a los valores del peaje, se confirmó que el importe será equivalente al último monto vigente en abril de 2025, con una adecuación posterior conforme a la evolución del índice de inflación. Este punto había generado especial atención en notas previas publicadas por este medio, debido al impacto que el costo del peaje tiene sobre el transporte, el turismo y la actividad productiva de la región.

En paralelo, el plan inicial de obras y mantenimiento comenzará también el 6 de enero e incluirá tareas prioritarias de bacheo intensivo, mantenimiento y recuperación de banquinas, corte de pasto y limpieza general de la traza.

