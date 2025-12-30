Terminó la primera etapa de construcción en la escuela Matheu

El Gobierno de Entre Ríos ejecuta obras en la escuela N° 2 Domingo Matheu de Gualeguaychú para ampliar el espacio de nivel inicial, resolver problemas edilicios y las limitaciones de espacio que afectan al establecimiento y preservar un edificio con más de un siglo de historia.

El Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, avanza con obras de infraestructura escolar en distintos puntos de la provincia. En la ciudad de Gualeguaychú, se concretó la construcción de la sala de nivel inicial, una de las etapas de la intervención en la escuela N° 2 Domingo Matheu, lo que permitirá mejorar las condiciones de espacios destinados al Nivel Inicial.

El establecimiento se encuentra ubicado en calle Andrade, entre Caseros y Leandro Alem, a pocos metros de avenida Costanera y del río Gualeguaychú. Cuenta con una matrícula de 120 estudiantes y funciona bajo la modalidad de escuela Nina, con doble jornada, y nueva escuela primaria, además de brindar servicio de comedor escolar.

El edificio data de una construcción de 1892 y presenta diversas problemáticas, entre ellas la falta de espacios adecuados para el nivel inicial, deficiencias en instalaciones eléctricas y sanitarias, filtraciones y una cocina en condiciones precarias. Actualmente, en el edificio funcionan siete secciones de nivel primario en turno mañana y otras siete por la tarde, mientras que el Nivel Inicial cuenta con dos secciones matutinas y tres vespertinas. Además, la institución brinda desayuno, almuerzo y merienda.

Al tratarse de un inmueble con más de 100 años de antigüedad, el proyecto se desarrolla de acuerdo con las características arquitectónicas, con el objetivo de preservar su identidad histórica. Al respecto, los trabajos de restauración y puesta en valor buscan recuperar la fachada del edificio y optimizar sus condiciones de habitabilidad. La intervención alcanza una superficie intervenida de 2.480 mt2.

En ese sentido, el ministro de Planeamiento, Hernán Jacob, destacó que "estas obras permiten mejorar las condiciones edilicias para que los gurises aprendan en espacios más seguros y adecuados, además que se preserva un edificio con un alto valor patrimonial y educativo para los vecinos". Además, remarcó que "la educación y la obra pública son pilares fundamentales para el desarrollo de la provincia, y cada intervención tiene un impacto directo en la calidad de la enseñanza de los entrerrianos".

El proyecto contempla la construcción de una nueva sala para niños y niñas de 4 años, la refuncionalización de sanitarios, la incorporación de una sala de docentes, una oficina y un sanitario accesible, además de la ejecución de una rampa de ingreso para mejorar la accesibilidad. Con una inversión provincial de 366 millones de pesos, la obra registra un avance superior al 35 por ciento y está a cargo de la empresa Peterson Orlando José María

