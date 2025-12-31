Alivio: cesó el alerta en Gualeguaychú por temperaturas extremas

Este es el comunicado del Barómetro Argentina.

CESE DE ALERTAS – TEMPERATURAS EXTREMAS.

Nuestra Dirección General informa que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) establece el cese de las alertas por temperaturas extremas para toda nuestra jurisdicción de cobertura.

No obstante, se recomienda mantener las medidas generales de cuidado, especialmente en personas mayores, niños y personas con enfermedades crónicas, ante posibles variaciones térmicas.

Continuamos con el monitoreo permanente y cualquier actualización será informada por los canales oficiales.

Unidad Civil de Emergencias

#emergencias

#paraservir

#autoprotección

#ProteccionCivilSomosTodos