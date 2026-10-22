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Guale Mundial De Canotaje

Daniel Scioli llega este viernes al Mundial de Canotaje

El alto funcionario nacional llegará al lugar donde se desarrolla la competencia internacional.

22 Oct, 2026, 22:45 PM
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Desde la Dirección de Prensa y Comunicación de la Municipalidad de Gualeguaychú se anunció la llegada del secretario de Turismo de la Nación, Daniel Scioli.

 

Se precisó que, a las 10,45 h, de este viernes, visitará el Mundial de Canotaje el alto funcionario nacional.

 

El Mundial de Canotaje Maratón 2026 continuará desarrollándose en el río Gualeguaychú hasta el domingo próximo, con la participación de delegaciones internacionales y acceso gratuito para el público desde los sectores habilitados de la Costanera.

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