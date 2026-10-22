Día 4 del Mundial de Canotaje: inician las regatas cortas con plan de contingencia atento al clima

El Mundial de Canotaje Maratón 2026 comienza este jueves 22 de octubre su cuarta jornada de competencias en Gualeguaychú, con las primeras pruebas de las categorías juveniles y sénior en kayak individual (K1) y canoa individual (C1). Las actividades tendrán su primera largada a las 8:30 h y continuarán durante la tarde con las finales de regata corta, en una jornada que también estará marcada por el pronóstico de lluvias y tormentas para la ciudad.

Tras las competencias máster, las pruebas de paracanotaje y la ceremonia oficial de apertura, el campeonato ingresa en una nueva etapa que reunirá a deportistas de diferentes países en carreras individuales. La programación contempla eliminatorias durante la mañana y las primeras horas de la tarde, seguidas por las finales en las que se definirán los puestos del podio.

El río Gualeguaychú volverá a ser escenario de las competencias, con el circuito comprendido entre el puente Méndez Casariego y la zona portuaria. El público podrá acompañar las carreras de manera libre y gratuita desde las tribunas instaladas en la Costanera, de acuerdo con las condiciones de seguridad.

Cronograma del jueves 22 de octubre

Competencias de la mañana y primeras horas de la tarde

8:30 h – C1 femenino juvenil.

10 h – K1 femenino juvenil, regata corta, primera eliminatoria.

10:30 h – K1 femenino juvenil, regata corta, segunda eliminatoria.

11 h – K1 masculino juvenil, regata corta, primera eliminatoria.

11:30 h – K1 masculino juvenil, regata corta, segunda eliminatoria.

12 h – K1 femenino sénior, regata corta, primera eliminatoria.

12:30 h – K1 femenino sénior, regata corta, segunda eliminatoria.

13 h – K1 masculino sénior, regata corta, primera eliminatoria.

13:30 h – K1 masculino sénior, regata corta, segunda eliminatoria.

14 h – C1 masculino juvenil.

Finales de regata corta

15:30 h – K1 femenino juvenil.

16 h – K1 masculino juvenil.

16:30 h – C1 femenino sénior.

17 h – K1 femenino sénior.

17:30 h – C1 masculino sénior.

18 h – K1 masculino sénior.

Un plan de contingencia ante posibles tormentas

Para este jueves, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas que alcanza a Gualeguaychú y otras localidades de la región. Se prevén precipitaciones de variada intensidad, algunas localmente fuertes, que podrían estar acompañadas por actividad eléctrica, ráfagas intensas de viento y ocasional caída de granizo.

Ante este escenario, la organización del Mundial cuenta con un plan de contingencia oficial que establece procedimientos preventivos para garantizar la seguridad de los competidores, equipos técnicos y demás participantes del campeonato.

El documento contempla el monitoreo de las condiciones meteorológicas y del río, con especial atención al nivel del agua, la velocidad de la corriente, la intensidad del viento, la visibilidad y la posible presencia de obstáculos en el circuito. Estos controles se realizan antes de cada sesión de competencia y pueden intensificarse ante pronósticos de lluvias fuertes o cambios repentinos en las condiciones.

En caso de precipitaciones intensas que provoquen una crecida del río o un aumento significativo de la corriente, el protocolo establece inspecciones del recorrido, controles en los sectores críticos y una evaluación de las condiciones de navegación. Según la situación, podrán adoptarse medidas como retrasar las largadas, modificar sectores del circuito, suspender pruebas o disponer su reprogramación.

El procedimiento también contempla medidas específicas ante tormentas eléctricas. Cuando los rayos representen un riesgo significativo, las actividades acuáticas deberán detenerse y los deportistas y oficiales serán dirigidos hacia las zonas seguras designadas. Las competencias únicamente podrán reanudarse cuando los responsables de seguridad confirmen que existen condiciones adecuadas.

De acuerdo con el protocolo, estas determinaciones corresponden a las autoridades técnicas y de seguridad de la competencia, en coordinación con el Comité Organizador. Cualquier modificación será comunicada a los equipos, deportistas, oficiales y público a través de los canales correspondientes.

Recomendaciones para el público

Quienes se acerquen a presenciar las carreras deberán respetar las indicaciones del personal de seguridad y las disposiciones establecidas para el sector costero. Ante la presencia de tormentas eléctricas, se recomienda abandonar los espacios abiertos y buscar resguardo en lugares seguros.

Asimismo, permanece vigente el operativo especial de tránsito dispuesto por el Gobierno de Gualeguaychú para el desarrollo del campeonato. El puente Méndez Casariego mantiene habilitada la circulación vehicular, aunque no está permitida la permanencia de peatones sobre su estructura para observar las competencias, con excepción de las autorizaciones temporales otorgadas a los medios de comunicación.

La programación de este jueves se mantiene como referencia para el desarrollo de la jornada. En caso de que las condiciones meteorológicas requieran adoptar alguna de las medidas previstas en el protocolo, las novedades se informarán una vez comunicadas por las autoridades de la competencia.

El Mundial de Canotaje Maratón 2026 continuará hasta el domingo 25 de octubre, con la participación de más de 700 palistas de más de 40 países en una edición histórica que tiene a Gualeguaychú como primera sede sudamericana de este campeonato.