“Estamos rompiendo la estacionalidad que tanto nos preocupa a los privados”, destacó Romero desde Turismo

“Venimos rompiendo la estacionalidad que tanto nos preocupa a los privados, en un contexto turístico a nivel nacional muy complicado”, señaló Romero para RADIO MÁXIMA, y agregó que “en la pandemia sabíamos que estábamos todos encerrados..la gente estaba desesperada por salir. Hoy no hay esa visión y dependemos de muchas cosas”, diferenció el funcionario.

Romero contó además, que la ciudad y la calidez de la gente fueron los aspectos que más resaltaron los visitantes. “Mucha gente que no conocía Gualeguaychú conoció la ciudad hermosa que tenemos. Nos marcan la calidad de la gente y la ciudad”, reiteró.

En otro orden, el director expresó que la cantidad de personas en las categorías Master fue algo que “le llamó la atención” al presidente de la Federación Internacional.

La competencia de canotaje que inició hoy en horas de la mañana, finaliza el domingo. “Estamos cansados pero muy felices, no tengo más que palabras de agradecimiento con todos”, expresó Romero.

En este sentido el funcionario anticipó el trabajo que se viene desarrollando para la organización de nuevos eventos como el Pre Cosquín, la Expo Moto y la Expo Chef, con el conductor Mariano Peluffo. “Estamos tratando de cerrar cosas nuevas para el 2027”, afirmó.