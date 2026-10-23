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Guale EN GUALEGUAYCHU

Más de 700 kilos de pescados fueron incautados en el camino de Costa Uruguay Sur

La cámara frigorífica del camión que los transportaba hacia Gualeguaychú estaba apagada. Prefectura detectó que el conductor no llevaba documentación de la carga y otras irregularidades.

23 Oct, 2026, 16:32 PM
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286 ejemplares de sábalo, boga y carpa, valuados en más de $6 millones eran trasladados de manera irregular por el camino de Costa Uruguay Sur.

Un camión que transportaba 710 kilos de pescados fue interceptado en Gualeguaychú sin documentación respaldatoria de la carga y con la cámara frigorífica apagada. La inspección derivó en la incautación de la mercadería, valuada en más de $6 millones.

 

El vehículo circulaba por el camino Costa Uruguay Sur, a la altura del kilómetro 87 del río Uruguay. Allí fue detenido para un control por personal de la Prefectura Naval Argentina.

 

Según informó la fuerza, durante la revisión también se detectó que los precintos de seguridad estaban colocados de manera irregular. Esas condiciones motivaron una inspección del contenido del transporte.

 

 

Ante las irregularidades, se consultó al director de Recursos Naturales y Fiscalización de Entre Ríos, Mario Zárate. El funcionario dispuso la apertura de la cámara frigorífica para verificar qué llevaba el camión.

 

En su interior encontraron 286 ejemplares de sábalo, boga y carpa. El peso total de los pescados transportados en Gualeguaychú fue establecido en 710 kilos.

 

La valuación oficial de la carga superó los $6 millones. La ausencia de documentación impedía respaldar el traslado de esos productos durante el control.

 

 

Tras la inspección, se labró un acta de infracción por las condiciones detectadas en el transporte. La autoridad provincial ordenó incautar los pescados.

 

También se dispuso la desnaturalización de la mercadería, un procedimiento que la inutiliza para su consumo o comercialización. La medida se ejecutó sobre la carga intervenida en Gualeguaychú.

 

El informe oficial no precisó el origen ni el destino del cargamento. Tampoco detalló qué sanción económica podría corresponder a la infracción constatada.

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