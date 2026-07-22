El estrés es la principal causa de cefaleas en la actualidad, destacó el neurólogo Sabater

En el marco del día en que se recuerda la prevención y el cuidado de la salud del cerebro, el especialista en Neurología, Ernesto Sabater, recordó en RADIO MÁXIMA, la importancia del diagnóstico para detectar distintas patologías a tiempo.

“Se desarrollaron diferentes líneas de investigación, en torno a diferentes patologías como el Alzheimer, el ACV, el Parkinson, y también con enfermedades más frecuentes como las cefaleas y migrañas”, señaló Sabater, y agregó que actualmente, el estrés es la causa más frecuente de cefaleas.

“Entre las patologías más frecuentes se encuentran las migrañas y las cefaleas. Comienza en la adolescencia y produce incapacidad por el dolor limitante. En esta época se da por la situación social, económica, laboral. Estas son las cefaleas que tienen origen en el alto grado de estrés con el que se vive", explicó.

Adultos mayores

Por otro lado, Sabater resaltó que el envejecimiento puede darse en tres instancias: con salud plena, con alteraciones cognitivas normales, que no impiden que el individuo sea independiente en la vida y en otros grupos, con patologías que generan una incapacidad para desenvolverse de forma independiente.

Prevención

En la misma línea, el profesional indicó la importancia de realizar controles médicos que permitan un diagnóstico a tiempo, llevar una vida activa con aprendizajes cognitivos nuevos, y el ejercicio físico para estimular la actividad cerebral.

Sabater instó a tener en cuenta que algunas enfermedades también pueden desencadenar un deterioro cognitivo progresivo.

“Si soy hipertenso, hiper colesterolémico, hiperglucémico, hipertriglisérido o si tengo patologías cardíacas. Hacer un buen control sobre esas enfermedades previene las enfermedades neurológicas y cerebrovasculares”, expresó el especialista, y agregó que “tener una vida social activa, está fundamentalmente asociada a un menor deterioro de las actividades cognitivas, actividad física. También está asociada a una mejor protección de la actividad cerebral y el aprendizaje de cosas nuevas, es un estimulo constante en todo lo que hace a la función cerebral”.