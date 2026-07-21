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Guale SINIESTRO VIAL

Un joven de 20 años resultó herido tras chocar contra un árbol en la Ruta 20

El siniestro vial ocurrió en la noche del lunes a la altura del cementerio de Urdinarrain. El conductor debió ser derivado al Hospital Centenario de Gualeguaychú.

21 Jul, 2026, 15:21 PM
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En la noche del lunes, alrededor de las 22:50 h, un violento accidente de tránsito se registró sobre la Ruta Provincial Nº 20, a la altura del cementerio de la ciudad de Urdinarrain.

 

Por motivos que son materia de investigación, un automóvil Chevrolet Corsa —conducido por un joven de 20 años domiciliado en la misma localidad y que circulaba en sentido Urdinarrain–Gualeguaychú— impactó de manera frontal contra un árbol ubicado a la vera del camino.

 

A raíz del fuerte impacto, el conductor debió ser asistido en el lugar por personal médico y trasladado de urgencia en ambulancia al nosocomio local. Posteriormente, debido a la complejidad de los estudios requeridos, se dispuso su derivación al Hospital Centenario de Gualeguaychú. De acuerdo con el parte médico oficial, las lesiones sufridas afortunadamente no revisten riesgo de vida.

 

En el lugar del hecho trabajó de manera conjunta personal de la Comisaría de Urdinarrain, una dotación de Bomberos Voluntarios y agentes de Tránsito Municipal, quienes realizaron las tareas de prevención y ordenamiento vehicular.

 

Por su parte, el fiscal interviniente dispuso las diligencias de rigor y ordenó el traslado del vehículo mediante una grúa hacia la dependencia policial, donde permanecerá en calidad de resguardo.

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