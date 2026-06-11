El Gobierno y la Mesa de Diálogo Interreligioso analizaron avances en el abordaje de los consumos problemáticos

El Gobierno de Gualeguaychú mantuvo un nuevo encuentro de trabajo con la Mesa de Diálogo Interreligioso, donde se analizaron los avances en el abordaje de los consumos problemáticos y las respuestas que se vienen construyendo a partir de una de las principales demandas planteadas por este espacio.

“La respuesta a las situaciones de consumo requiere la articulación de toda la sociedad. No hay otra manera de abordarlo. No lo puede hacer el Estado solo ni una institución por sí sola. Requiere el trabajo y el compromiso de muchas personas”, expresó la viceintendenta Julieta Carrazza.

Durante la reunión se compartió información sobre la campaña del Plan Municipal de Prevención y Asistencia en Adicciones, sus dispositivos de acompañamiento, los espacios de primera escucha y las herramientas disponibles para personas que atraviesan consumos problemáticos, sus familias y entornos afectivos.

El encuentro fue coordinado por el responsable del Área de Relaciones Institucionales y Culto, Ricardo Rodríguez, referente del trabajo con la Mesa de Diálogo Interreligioso.

El Plan propone una política pública integral pensada desde la concientización, el acompañamiento y el trabajo comunitario. En ese marco, la campaña “Date cuenta” busca acercar información, facilitar el acceso a espacios de escucha y reforzar la idea de que las situaciones de consumo requieren una red presente en cada barrio.

Espacios de primera escucha

Actualmente, la ciudad cuenta con espacios de primera escucha distribuidos en distintos puntos:

• La Casona (Angelelli 2247): lunes, miércoles y viernes, a las 9 h.

• Galpón Los Espinillos: lunes, a las 15 h.

• SUM Suburbio Sur: lunes, a las 17 h.

• SUM Pitter: martes, a las 17:30 h.

• SUM Guevara: miércoles, a las 14:30 h.

• SUM San Francisco: miércoles, a las 14:30 h.

• SUM Toto Irigoyen: jueves, a las 14:30 h.

• Martín Fierro y J. J. Franco: jueves, a las 18 h.

• Iglesia Tiempo de Dios (Clavarino 477): viernes, a las 17:30 h.

Además, el Dispositivo Territorial Comunitario La Esquina, ubicado en Alem 161 esquina Bolívar, acompaña procesos de tratamiento y asistencia. Según los registros de mayo, este dispositivo acompañó a 204 personas en escucha individual por tratamiento de consumo y a 122 familiares o referentes afectivos. También se registraron 83 personas en terapia psicológica dentro del dispositivo y 70 en tratamiento grupal.

En la reunión se informó que SEDRONAR brindará una capacitación destinada a fortalecer herramientas para los primeros contactos y el abordaje inicial de situaciones vinculadas a consumos problemáticos. También se prevé una capacitación impulsada por la Provincia para instituciones de fe, clubes y comisiones vecinales.

Por su parte, el secretario de Desarrollo Humano, Juan Ignacio Olano, destacó el impacto de los espacios de acompañamiento. “Que una madre pueda ver a su hija volver feliz después de haber participado de un espacio de escucha es uno de los mayores logros que podemos tener”, señaló.

Participaron la viceintendenta Julieta Carrazza; el secretario de Gobierno y Modernización, Manuel Olalde; el secretario de Desarrollo Humano, Juan Ignacio Olano; el responsable del Área de Relaciones Institucionales y Culto, Ricardo “Tachi” Rodríguez; y los concejales Raimundo Legaria y Jorge Roko.

Por la Mesa de Diálogo Interreligioso estuvieron presentes monseñor Héctor Zordán, por la Iglesia Católica; el pastor Adrián Correnti, por la Iglesia Luterana; el pastor Joel Nagel, por la Iglesia Evangélica del Río de la Plata; Rubén Torres, por el Consejo Pastoral Evangélico; Alexander Miño, por la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días; Sarita Kesselman, por la Comunidad Israelita; y Fabricio Prevot, por Adventistas del Plata.

Municipalidad de Gualeguaychú

Temas ENCUENTRO DE TRABAJO