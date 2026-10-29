¿Lluvia o sol? Así se viene el tiempo en Gualeguaychú de jueves a domingo

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Gualeguaychú anticipa un cierre de semana e inicio del fin de semana con condiciones primaverales, marcas térmicas agradables y pasajes de inestabilidad variable en el sur entrerriano.

Para este jueves, la jornada se presenta con cielo parcialmente nublado y un ambiente agradable en las primeras horas de la tarde. La temperatura mínima se ubicará en torno a los 11°C, mientras que la máxima alcanzará los 24°C, acompañada por vientos leves predominantes del sector sudoeste y baja probabilidad de precipitaciones dispersas hacia el final del día.

De cara al viernes, aumentará la inestabilidad con cobertura nubosa e intervalos de lluvias o lloviznas intermitentes en la región. La temperatura rondará entre una mínima de 13°C y una máxima de 24°C a 26°C, sosteniendo un ambiente templado a cálido pero con aire húmedo.

Para el fin de semana, el sábado mostrará una paulatina mejora en las condiciones del tiempo con nubosidad en disminución y una máxima rozando los 28°C. En tanto, el domingo mantendrá temperaturas agradables cercanas a los 25°C, con períodos de cielo parcialmente nublado y probabilidad de algunas lluvias aisladas.