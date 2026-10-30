Germán Ulrich ganó el Premio Literario Fray Mocho con un ensayo sobre Juan José Manauta

La Casa Natal de Fray Mocho fue escenario este viernes por la tarde de la presentación del fallo del máximo reconocimiento literario de Entre Ríos. En esta oportunidad, el jurado resolvió por unanimidad premiar la obra “El rasgo ético. Un retrato de Juan José Manauta”, escrita por Germán Ulrich, oriundo de Viale y residente en Santa Fe, quien participó bajo el seudónimo Ponciano.

La ceremonia histórica, al realizarse por primera vez en la Casa Natal de Fray Mocho, donde funciona una sede de la Editorial de Entre Ríos, contó con la presencia del intendente Mauricio Davico; el secretario de Cultura provincial, Julián Stoppello; la directora general de Museos y Patrimonio Cultural, Maia Rodríguez; el director de la Biblioteca Provincial y de la Editorial de Entre Ríos, Matías Armándola; el secretario de Desarrollo Humano, Juan Ignacio Olano; el subsecretario de Cultura, Deportes y Juventud, Luis Castillo; y el concejal Juan Pablo Castillo.

Durante el encuentro, Armándola tuvo a su cargo la lectura del fallo del jurado, integrado por María Moreno, Francisco Bitar y María Eugenia Faué. Los especialistas evaluaron las obras presentadas bajo seudónimo, mediante un procedimiento destinado a preservar la identidad de los participantes durante el proceso de selección.

En su fundamentación, el jurado destacó el rigor de la investigación, la profundidad crítica y la calidad literaria del ensayo ganador, dedicado a reconstruir la vida, el pensamiento y la producción de Juan José Manauta. El trabajo analiza el rasgo ético como un elemento central de su trayectoria personal y literaria, especialmente a partir de su compromiso social, la búsqueda de la palabra justa y la defensa de la dignidad humana.

Además de la obra premiada, el jurado formuló dos recomendaciones. La primera correspondió a “Las escenas periféricas. Ciento cincuenta años de relaciones entre los teatros españoles y entrerrianos, y más también”, de Guillermo Meresman, residente en Paraná. La segunda fue para “Las tres efes de Francisquillo. Ficción, federalismo y filosofía en Francisco Felipe Fernández (1842-1922)”, de Américo Schvartzman, de Concepción del Uruguay.

Una vez conocida la identidad del ganador, las autoridades se comunicaron telefónicamente con Ulrich para anunciarle el resultado. El intendente Mauricio Davico fue el encargado de felicitarlo durante la llamada, realizada en vivo ante los presentes. El escritor manifestó su sorpresa y explicó que su investigación surgió de la necesidad de contar con un libro que abordara de manera integral la vida y la obra de Manauta.

El secretario de Cultura de Entre Ríos, Julián Stoppello, destacó la importancia de realizar por primera vez este anuncio en Gualeguaychú, ciudad natal del escritor y periodista José S. Álvarez, conocido como Fray Mocho. También recordó el trabajo conjunto con las autoridades locales para establecer una sede de la Editorial de Entre Ríos en la casa del escritor.

“Es un momento que esperan todos los escritores de la provincia de Entre Ríos”, expresó Stoppello, quien remarcó la importancia de sostener este reconocimiento y de impulsar políticas culturales que incentiven la producción literaria entrerriana.

Por su parte, Davico manifestó su satisfacción por la elección de Gualeguaychú como sede del anuncio y destacó la trayectoria literaria de la ciudad. Asimismo, expresó su deseo de que futuras ediciones del premio también tengan su ceremonia en la Casa Natal de Fray Mocho.

Armándola se refirió a las modificaciones incorporadas en esta convocatoria, que por primera vez permitió presentar los trabajos de manera digital, además de mantener la modalidad presencial. Según explicó, esta posibilidad facilitó la participación de los escritores y contribuyó a incrementar la cantidad de obras recibidas. En esta edición se superaron las 30 presentaciones, frente a las nueve y once registradas en convocatorias anteriores del mismo género.

De acuerdo con las bases del certamen, la obra de Ulrich será publicada por la Editorial de Entre Ríos mediante una tirada de mil ejemplares, que pasarán a integrar el catálogo de publicaciones provinciales.

El Premio Literario Fray Mocho, establecido por la Ley Provincial n.º 7823, constituye el máximo reconocimiento literario otorgado por el Gobierno de Entre Ríos. La realización del anuncio en Gualeguaychú vinculó esta nueva producción literaria con el legado de José S. Álvarez, en el espacio donde nació y que actualmente alberga una sede de la editorial provincial.

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