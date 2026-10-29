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Guale EL TIEMPO

El Servicio Meteorológico anuncia la posibilidad de tormentas en Gualeguaychú y la zona

El alerta de nivel amarillo va desde Zárate y Campana hasta la costa del río Uruguay.

29 Oct, 2026, 22:20 PM
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El Servicio Meteorológico Nacional activó un aviso NIVEL AMARILLO para Zárate y alrededores ante la evolución de tormentas hacia la mañana del viernes. Para Entre Ríos afectando en la mañana y también en la tarde.

 

📍 Áreas afectadas:

🔹 Buenos Aires:

Zárate, Campana, Exaltación de la Cruz, San A. de Giles, Pérez Millán, Ramallo, San Pedro, Baradero.

 

🔹 Entre Ríos: Islas del Ibicuy, Tala, Gualeguaychú, Uruguay y Colon.

⚠️ Explicación oficial del aviso:.

* Lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes.

* Abundantes precipitaciones en cortos períodos, ocasional caída de granizo, actividad eléctrica frecuente y ráfagas intensas.

* Precipitación acumulada entre 20 y 50mm pudiendo ser superados de forma puntual.

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