El Servicio Meteorológico anuncia la posibilidad de tormentas en Gualeguaychú y la zona

El Servicio Meteorológico Nacional activó un aviso NIVEL AMARILLO para Zárate y alrededores ante la evolución de tormentas hacia la mañana del viernes. Para Entre Ríos afectando en la mañana y también en la tarde.

📍 Áreas afectadas:

🔹 Buenos Aires:

Zárate, Campana, Exaltación de la Cruz, San A. de Giles, Pérez Millán, Ramallo, San Pedro, Baradero.

🔹 Entre Ríos: Islas del Ibicuy, Tala, Gualeguaychú, Uruguay y Colon.

⚠️ Explicación oficial del aviso:.

* Lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes.

* Abundantes precipitaciones en cortos períodos, ocasional caída de granizo, actividad eléctrica frecuente y ráfagas intensas.

* Precipitación acumulada entre 20 y 50mm pudiendo ser superados de forma puntual.