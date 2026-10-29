El Servicio Meteorológico anuncia la posibilidad de tormentas en Gualeguaychú y la zona

29 Oct, 2026, 22:20 PM
El Servicio Meteorológico Nacional activó un aviso NIVEL AMARILLO para Zárate y alrededores ante la evolución de tormentas hacia la mañana del viernes. Para Entre Ríos afectando en la mañana y también en la tarde.
📍 Áreas afectadas:
🔹 Buenos Aires:
Zárate, Campana, Exaltación de la Cruz, San A. de Giles, Pérez Millán, Ramallo, San Pedro, Baradero.
🔹 Entre Ríos: Islas del Ibicuy, Tala, Gualeguaychú, Uruguay y Colon.
⚠️ Explicación oficial del aviso:.
* Lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes.
* Abundantes precipitaciones en cortos períodos, ocasional caída de granizo, actividad eléctrica frecuente y ráfagas intensas.
* Precipitación acumulada entre 20 y 50mm pudiendo ser superados de forma puntual.
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