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Guale PRE COSQUÍN

Pre Cosquín 2027: Este sábado dará inicio el encuentro de competencias en los Galpones del Puerto

Luis Castillo, Subsecretario de Cultura, Deportes y Juventud de la Municipalidad, brindó los detalles en RADIO MÁXIMA, del encuentro que dará inició este sábado a las 15 horas.

30 Oct, 2026, 11:22 AM
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Castillo confirmó que las competencias comenzarán en Gualeguaychú, este sábado desde las 15 horas. También se ofrecerá servicios de gastronomía, café, venta de artesanías, entre otros.

 

El espacio estará a resguardo en caso de lluvias. Se realizará dentro de los Galpones del Puerto y continuará el domingo 1 de noviembre. La entrada es libre y gratuita.

 

A veces es difícil medir cuánto tiempo lleva cada ítem, eso lo define el jurado, pero tiene su parte emocionante, la gente participa mucho. Hay que ir a alentar a nuestros artistas”, expresó Castillo.

 

Son 50 números artísticos en total los que participarán del encuentro. Se estima que se extenderá hasta pasada la medianoche.

 

En tanto que al día siguiente, el domingo 1 de noviembre, se concretarán las instancias finales. “Tenemos que tomar en consideración el tiempo que se toma el jurado para deliberar, o que pueden surgir eventualidades…situaciones que pueden suceder. Sabemos la hora a la que empieza, pero no sabemos a qué hora termina”, describió.

 

Los artistas participan con el objetivo de obtener una clasificación que les permita continuar su recorrido hacia el escenario mayor del folklore argentino.

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