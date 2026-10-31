Detenido: no supo explicar de dónde sacó tantas linternas

Alrededor de las 07:3 h de este sábado, personal policial dependiente del Comando Radioeléctrico intervino en un procedimiento llevado a cabo en calle Rosario, entre San Juan y La Rioja, donde se identificó a un hombre que transportaba una caja con elementos cuya procedencia no pudo justificar.

La intervención tuvo lugar cuando personal de la Sección Motorizada, que se encontraba realizando recorridas preventivas por la zona, observó a un hombre que, al advertir la presencia policial, intentó realizar maniobras evasivas para impedir ser interceptado.

Al ser identificado, los funcionarios constataron que dentro de la caja contenía varias linternas (20) de mano. Consultado sobre la procedencia de dichos elementos, el hombre no supo brindar explicaciones al respecto.

Ante esta situación, con conocimiento del fiscal en turno, procedió a la aprehensión del hombre, de 28 años y el formal secuestro de los elementos a fin de establecer su propiedad y real procedencia.