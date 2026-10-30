Por un robo agravado ocurrido en Gualeguaychú se realizó un allanamiento en Córdoba

En el marco de una investigación iniciada a raíz de un hecho de robo agravado ocurrido el pasado 1 de octubre en inmediaciones de calles Primera Junta y Ruta Nacional N.º 136 de nuestra ciudad, inmediaciones de Hipermercado Carrefour, personal de esta Departamental logró avanzar en el esclarecimiento del hecho a raíz del cual se llevó a cabo un procedimiento realizado en la provincia de Córdoba.

El ilícito tuvo lugar cuando una mujer de 61 años, que se encontraba junto a otra persona, fue abordada por dos masculinos que, simulando pertenecer a la Policía Federal Argentina y manifestando que debían realizar una requisa por presunta tenencia de estupefacientes, los intimidaron exhibiendo lo que aparentaba ser un arma de fuego, sustrajeron distintas pertenencias y una importante suma de dinero en moneda nacional y extranjera, además de teléfonos celulares y otros efectos personales.

A partir de las tareas investigativas desarrolladas por personal de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal Gualeguaychú, y en el marco de un exhorto judicial solicitado por la Fiscalía interviniente, se llevaron adelante dos órdenes de allanamiento en domicilios ubicados en calle India al 2400 aproximadamente, de la localidad de Villa Carlos Paz, provincia de Córdoba.

Como resultado de los procedimientos, se concretó la detención de un hombre de 74 años, quien quedó vinculado a la causa por el delito de robo calificado. Asimismo, se procedió al secuestro de un automóvil Fiat Punto (depositado en sede policial cordobesa) entre los efectos ya mencionados.

El procedimiento se llevó adelante con intervención de las autoridades judiciales y policiales de la provincia de Córdoba, en coordinación con la Fiscalía de Gualeguaychú. El detenido será trasladado por personal de la División hacia nuestra ciudad, donde quedará a disposición de la Justicia.

Prensa Jefatura Deptal. Gualeguaychú

Temas JUDICIALES