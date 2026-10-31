Gualeguaychú fortalece la prevención del dengue con capacitación sobre ovitrampas

En el marco de las acciones de prevención y cuidado de la salud pública, el jueves 29 de octubre se llevó adelante una capacitación sobre colocación, seguimiento e información de ovitrampas, con especial atención al mosquito Aedes aegypti, transmisor de enfermedades como el dengue, zika y chikungunya.

Al respecto, la subsecretaria de Ambiente y Seguridad Alimentaria, Ivana Zecca, destacó que “las capacitaciones son fundamentales porque nos permiten incorporar conocimientos, mejorar las herramientas de trabajo y llegar con información clara a cada sector de la ciudad. El cuidado del ambiente y la prevención de enfermedades son responsabilidades que debemos abordar de manera conjunta, y desde el Gobierno municipal de Gualeguaychú consideramos prioritario generar estos espacios de formación para fortalecer el trabajo de los equipos y promover una sociedad más informada y comprometida”.

La jornada estuvo destinada a los promotores de salud de todos los centros de atención primaria de la ciudad, quienes recibieron herramientas y conocimientos para implementar estas tareas en sus respectivas áreas de intervención.

Las ovitrampas son dispositivos que permiten detectar la presencia del mosquito a través de la recolección y observación de sus huevos. Su utilización constituye una herramienta importante para conocer su distribución, realizar un seguimiento de su actividad y fortalecer las estrategias de prevención y control.

La capacitación adquiere especial relevancia en esta época del año, cuando las condiciones climáticas favorecen la reproducción y aumenta la circulación del Aedes aegypti. En este sentido, el trabajo territorial de los promotores permitirá ampliar el alcance de la información y fortalecer las acciones de vigilancia en distintos sectores de la ciudad.

Por su parte, el secretario de Desarrollo Humano, Juan Ignacio Olano, señaló: “la prevención es una tarea que requiere planificación, compromiso y presencia en el territorio. Por eso, es fundamental fortalecer la formación de nuestros equipos de salud, que son quienes mantienen un contacto directo con la comunidad y pueden acercar información y herramientas concretas a cada sector de la ciudad. Desde el Gobierno municipal trabajamos de manera articulada para anticiparnos a estas situaciones y cuidar la salud de la población”.

Municipalidad de Gualeguaychú

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