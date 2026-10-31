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Guale AMBIENTE

Gualeguaychú fortalece la prevención del dengue con capacitación sobre ovitrampas

Promotores de salud de los Centros de Atención Primaria participaron de una jornada de formación para mejorar la colocación y el seguimiento de ovitrampas, herramientas clave para vigilar la presencia del mosquito Aedes aegypti.

31 Oct, 2026, 19:26 PM
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En el marco de las acciones de prevención y cuidado de la salud pública, el jueves 29 de octubre se llevó adelante una capacitación sobre colocación, seguimiento e información de ovitrampas, con especial atención al mosquito Aedes aegypti, transmisor de enfermedades como el dengue, zika y chikungunya.

 

Al respecto, la subsecretaria de Ambiente y Seguridad Alimentaria, Ivana Zecca, destacó que “las capacitaciones son fundamentales porque nos permiten incorporar conocimientos, mejorar las herramientas de trabajo y llegar con información clara a cada sector de la ciudad. El cuidado del ambiente y la prevención de enfermedades son responsabilidades que debemos abordar de manera conjunta, y desde el Gobierno municipal de Gualeguaychú consideramos prioritario generar estos espacios de formación para fortalecer el trabajo de los equipos y promover una sociedad más informada y comprometida”.

 

La jornada estuvo destinada a los promotores de salud de todos los centros de atención primaria de la ciudad, quienes recibieron herramientas y conocimientos para implementar estas tareas en sus respectivas áreas de intervención.

 

Las ovitrampas son dispositivos que permiten detectar la presencia del mosquito a través de la recolección y observación de sus huevos. Su utilización constituye una herramienta importante para conocer su distribución, realizar un seguimiento de su actividad y fortalecer las estrategias de prevención y control.

 

La capacitación adquiere especial relevancia en esta época del año, cuando las condiciones climáticas favorecen la reproducción y aumenta la circulación del Aedes aegypti. En este sentido, el trabajo territorial de los promotores permitirá ampliar el alcance de la información y fortalecer las acciones de vigilancia en distintos sectores de la ciudad.

 

Por su parte, el secretario de Desarrollo Humano, Juan Ignacio Olano, señaló: “la prevención es una tarea que requiere planificación, compromiso y presencia en el territorio. Por eso, es fundamental fortalecer la formación de nuestros equipos de salud, que son quienes mantienen un contacto directo con la comunidad y pueden acercar información y herramientas concretas a cada sector de la ciudad. Desde el Gobierno municipal trabajamos de manera articulada para anticiparnos a estas situaciones y cuidar la salud de la población”.

 

Municipalidad de Gualeguaychú

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