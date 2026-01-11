El Carnaval sacó adelante una noche difícil

El Carnaval de Gualeguaychú logró una aceptable segunda noche que se presentó difícil por las lluvias de los días y las horas previas, como también por el descenso de las temperaturas.

Ará Yeví abrió el desfile, y siguieron Marí Marí, O Bahía y cerró Papelitos.

La jornada fue complicada porque la inestabilidad se mantuvo hasta la tarde del sábado, horas antes del comienzo del espectáculo.

En ese marco, la convocatoria resultó digna, ya que la incertidumbre del estado del tiempo hizo bajar a muchas personas que pensaban llegar a Gualeguaychú.

El espectáculo continuara el próximo sábado.