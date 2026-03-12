Intentó robar una moto estacionada en la vía pública: fue detenido

En horas de la noche de este miércoles, alrededor de las 22:45, personal del Comando Radioeléctrico intervino ante un hecho de tentativa de hurto en flagrancia ocurrido en la intersección de calles Urquiza y Leandro Alem.

El procedimiento se inició cuando un vecino que se encontraba en inmediaciones de San Martín y San Lorenzo alertó a los efectivos motorizados sobre la presencia de un individuo que estaría intentando forzar una motocicleta en la mencionada esquina de Urquiza y Alem, aportando además características de su vestimenta.

De inmediato, el personal policial inició un operativo de búsqueda en la zona, logrando localizar al sospechoso en inmediaciones de Concordia y Tiscornia, pudiendose confirmar que se trataba de la misma persona observada momentos antes intentando manipular el rodado.

Ante esta situación, se procedió a la aprehensión del individuo, quien quedó a disposición de la autoridad judicial interviniente.