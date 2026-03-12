Abrirán un centro de transferencia en zona norte para eliminar los microbasurales

Martín Sánchez, a cargo de Higiene Urbana municipal, informó en RADIO MÁXIMA que en los próximos días “se va a abrir otro centro de transferencia en la zona de la cancha de Sud América”.

Dijo además que “más o menos hay unos 15 basurales distinto tamaño en distintas zonas, la zona más complicada es la zona norte”, justamente donde se abrirá el tercer centro de transferencia donde los vecinos pueden llevar sus residuos y depositarlos en forma separada.

“Los dos centros que existen están dando muy buenos resultados, trabajan desde las 7 hasta las 21, porque la gente sale de tarde-noche, en invierno veremos si cerramos a las 19”, indicó Sánchez.

Sobre los microbasurales que se forman, explicó que “terminan tirando ahí quienes andan buscando en la basura o también gente del centro que va en su auto, a veces la gente no colabora…”.

“Ahora viene un tiempo especial por las podas y se empiezan a caer las hojas, que llamen a Higiene Urbana y nosotros vamos a buscar, porque tenemos un servicio especial”, señaló el funcionario.