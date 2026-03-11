 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Innovación y enseñanza personalizada: lo ejes de Cultural Inglesa para un mejor aprendizaje

Ubicado en Bolívar 839, el centro de enseñanza de inglés se posiciona como el lugar elegido para el aprendizaje del idioma, con innovación constante y grupos reducidos de distintas edades.

11 Mar, 2026, 19:48 PM

En diálogo con RADIO MÁXIMA, Estela explicó el sistema de enseñanza de Cultural Inglesa y la modalidad de trabajo: “estamos desde las 8 de la mañana hasta las 20, los chicos se ubican de acuerdo a las edades y al nivel de inglés que van adquiriendo a medida que estudian.

Tenemos tres ciclos según la edad en la que comienzan a estudiar. En Cultural Inglesa los chicos siempre cursan con otros de la misma edad en grupos reducidos”, destacó.

“Siempre estamos innovando, en cada una de las aulas hay computadoras, proyectores, pizarra electrónica, pero sin dejar de tener en cuenta que están aprendiendo, que están estudiando y hay una instancia de lectura, de práctica, de que los chicos deben entender lo que la profesora está explicando, tienen que estudiar, todo lo nuevo es muy importante, pero, no hay que perder de vista que están aprendiendo y ese proceso es distinto en cada uno”.

“Se trabaja con un libro diseñado por nosotras, audios y prácticas de exámenes internacionales. Los procesos son realmente personalizados, porque hay personas que pronuncian muy bien, pero a otras les cuesta más, entonces un programa estricto no es saludable. Nuestros exámenes avalados por la Universidad de Cambridge avalan también que pueden vivir y desarrollarse en una sociedad inglesa, la posibilidad de viajar a Inglaterra tiene el plus que se hace con docentes de Gualeguaychú con empresas con experiencia, aunque esto siempre se conversa con cada familia, porque no es obligatorio”, aclaró.

 

Por último, Estela destacó también que “en el mundo de hoy es de gran necesidad saber inglés aún dentro de nuestro país”

 

Cultural Inglesa se encuentra en Bolívar 839, entre Churruarín e Italia, y los horarios de Secretaría para inscripción o consultas son de lunes a viernes de 8 a 12 y de 15 a 20 horas.

