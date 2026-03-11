El corte total de la mano este del Blvd. Pedro Jurado se extiende hasta calle Urquiza

El Gobierno de Gualeguaychú informa que, desde este 11 de marzo, a partir de las 6 de la mañana, se implementó un corte total sobre la mano este del Boulevard Pedro Jurado en el tramo comprendido entre avenida Artigas y Urquiza, por lo cual quedó inhabilitada para el tráfico vehicular a lo largo de todo el tramo en el que se trabaja actualmente.

La obra exige la interrupción total del carril este, para permitir el desarrollo completo de las tareas previstas. Sin embargo, y con el objetivo de garantizar la continuidad del tránsito, se habilitó la mano oeste con doble sentido de circulación durante el período que dure la intervención, lo que evita la interrupción total del flujo vehicular en el boulevard y mantiene una alternativa operativa para quienes deben desplazarse por la zona.

El operativo cuenta con señalización preventiva y con la presencia de personal de la Dirección de Tránsito Municipal, y ambos recursos organizan el movimiento vehicular y supervisan el cumplimiento de los desvíos establecidos para reducir riesgos y ordenar la circulación en el sector intervenido.

El Gobierno de Gualeguaychú recomienda a los conductores optar por recorridos alternativos durante los días previstos para la obra, lo que permitirá evitar congestiones, demoras innecesarias y situaciones de desorden vehicular.

La restricción es debido a tareas de repavimentación y bacheo profundo, ambas tareas incluidas dentro del proyecto de reconstrucción integral del boulevard Pedro Jurado, un acceso estratégico para la circulación urbana y el transporte de carga.

La intervención apunta a recuperar la estructura de la calzada mediante trabajos de base y superficie que permitan restablecer condiciones adecuadas de transitabilidad, seguridad y durabilidad en uno de los corredores con mayor flujo vehicular del sector.

Estos trabajos forman parte del Programa de Reconstrucción Vial +CAMINOS, que contempla la planificación, logística y ejecución de mejoras integrales en la red vial urbana. Las obras son ejecutadas con personal y recursos municipales, lo cual reafirma el compromiso del Gobierno de Gualeguaychú con la mejora continua del espacio público y la trama vial.

Las intervenciones de este tipo constituyen una herramienta clave para sostener la calidad de la infraestructura urbana a lo largo del tiempo, ya que estos trabajos buscan prolongar la vida útil de la red vial, optimizar la seguridad en el desplazamiento y fortalecer la conectividad entre distintos sectores de la ciudad.

En ese marco, el Gobierno de Gualeguaychú solicita comprensión y paciencia a la comunidad frente a las molestias temporales que generan estas obras, necesarias para consolidar una ciudad con calles más seguras, eficientes y preparadas para el crecimiento futuro.

Temas PRECAUCIÓN