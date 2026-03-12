 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Guale ROBO DE UN AUTO

Robaron un auto estacionado en una esquina céntrica

El video muestra que un joven se movió con conocimiento para abrir y arrancar el vehículo.

12 Mar, 2026, 22:17 PM

A las 2 de la mañana de este jueves, un joven acompañado por otro, robaron un auto estacionado en la esquina de Urquiza y Santa Fe.

 

Se trata de un Renault 12 color gris, cuya propietaria vive en el lugar donde le robaron el vehículo.

 

El video muestra la llegada de un joven que abrió la puerta con facilidad, como también logró darle arranque.

 

El otro joven permaneció al lado como “de campana”, y se subió al auto en el lugar de acompañante.

 

El autor estaría identificado, y se lo conocería con el alias de “Popeye”, quien tendría antecedentes por robos.

 

ROBO DE UN AUTO POLICIALES

