La Delfina abre inscripciones para visitas educativas y escolares

La Subsecretaría de Ambiente y Seguridad Alimentaria invita a instituciones educativas y al público en general a conocer este espacio clave para la educación ambiental, la valoración de la biodiversidad local y el compromiso con la sustentabilidad.

El espacio prioriza la accesibilidad: cuenta con rampas, tanto en el ingreso como en el interior, garantizando una circulación inclusiva para todas las personas. El horario de funcionamiento es todos los días de 8 a 19 horas.

Este espacio, ubicado en el Parque Unzué, fue concebido como un ámbito estratégico para fortalecer la educación ambiental, promover el vínculo directo con la naturaleza y fomentar la conciencia sobre la conservación de los ecosistemas entrerrianos.

La subsecretaria de Ambiente y Seguridad Alimentaria, Ivana Zecca, destacó la relevancia de estos espacios en el marco de las políticas municipales: “los espacios verdes y de educación ambiental son fundamentales para la sociedad. Permiten comprender la riqueza natural que tenemos y también la responsabilidad que implica cuidarla. Desde el gobierno municipal sostenemos el compromiso de fortalecer estos ámbitos para que cada vez más estudiantes y vecinos puedan conocer, valorar y proteger nuestro ambiente”.

El Centro “La Delfina” funciona en el edificio que originalmente albergó el Campamento Turístico Municipal, construido por la comuna en 1970. El predio cuenta con 365 m² cubiertos, 165 m² descubiertos y un invernáculo de 212 m².

En su interior se exhiben paneles informativos y réplicas de fauna nativa que ilustran la diversidad biológica de la región mesopotámica. El recorrido exterior incluye ejemplares de flora autóctona que recrean los ecosistemas locales y generan un entorno inmersivo.

Entre sus atractivos destacados se encuentra un jardín de mariposas e insectos, diseñado para comprender el rol esencial de estos organismos en el equilibrio ambiental, y un comedero para aves que permite la observación directa de especies en libertad, incentivando el respeto por la vida silvestre.