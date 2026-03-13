Fuerte caída del gasto: el Carnaval dejó en Gualeguaychú 9 millones de dólares menos que el año pasado

El contador Diego Fernández, que realiza encuestas durante el desarrollo del Carnaval de Gualeguaychú, manifestó en RADIO MÁXIMA que el año pasado el espectáculo movió en la ciudad unos 26 millones de dólares, cifra que este año se redujo a 17 millones, lo que marca una baja de unos 9 millones.

Fernández, que desarrolla las estadísticas desde 1991, remarcó que “es muy fuerte la caída porque cayó el consumo y a su vez cayó la permanencia de días”.

El 40% ve el Carnaval y se vuelve

Las siguientes, son las principales conclusiones del estudio.

*Lo que gasta una persona por día fue para este año 138 mil pesos, eso es menor al año pasado que fueron 146 mil pesos por persona por día. Ahora gastó 97 dólares, y el año pasado gastó 119 dólares.

*En venta de entradas del carnaval, hubo 5 mil entradas menos que en 2025, pero estamos por encima de 2024

*Hay un cambio cultural desde 2010, que es el cambio de hábitos de la gente. En 2009, una de cada cuatro personas que venían al carnaval se alojaba en camping, hoy es uno de cada 14, hay una caída del alojamiento en camping que antes era una tercera parte

*Se ha incrementado la cantidad de personas que se vuelven al terminar el espectáculo, que no permanecen en Gualeguaychú. El 40 por ciento se quedó un día, vio el espectáculo y se volvió, esto incide en una baja en comedores, alojamientos y demás

*No hay vacaciones largas como había antes. El 90 por ciento viene entre 1 y 5 días, hay un cambio de hábitos.