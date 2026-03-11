Nueve personas con discapacidad ingresaron al programa de entrenamiento laboral

El Gobierno de Gualeguaychú, a través del área de Accesibilidad e Inclusión, firmó este miércoles 11 de marzo nuevos convenios de entrenamiento laboral en el marco del Programa Promover, una iniciativa nacional orientada a promover la inclusión laboral de personas con discapacidad. Acompañaron este proceso, Marcelo Pighetti, responsable del Área de Accesibilidad e Inclusión, los concejales Raymundo Legaria y Vanina Basaldúa; y personal a cargo del programa y de las áreas involucradas. En esta oportunidad, nueve participantes comenzarán instancias de formación y práctica laboral en diferentes áreas del Municipio.

Los entrenamientos se desarrollarán en la Dirección de Deportes, la Dirección de Tránsito y la Dirección de Espacios Verdes, a partir de demandas laborales detectadas en cada área. En Deportes, dos participantes iniciarán tareas con perfil de auxiliar administrativo y de mantenimiento. En Tránsito, tres participantes se desempeñarán como operarios de limpieza, realizando aprendizajes vinculados a jardinería y mantenimiento en el predio del ex Frigorífico. En tanto, en Espacios Públicos, cuatro participantes comenzarán su práctica laboral a partir de un trabajo articulado con la Asociación Emanuel.

Todas las instancias cuentan con el acompañamiento del Área de Accesibilidad e Inclusión y con la figura de un tutor que guía el proceso formativo en cada espacio laboral, garantizando el seguimiento y la adaptación de las tareas. Además, los participantes recibirán un incentivo económico otorgado por el Ministerio de Capital Humano, en el marco de este programa nacional.

El Programa Promover tiene como objetivo acompañar la formación y el desarrollo de la trayectoria laboral de las personas con discapacidad, generando oportunidades de capacitación y experiencia en ámbitos laborales reales. A través de estas instancias de entrenamiento, se busca fortalecer habilidades, promover la autonomía y facilitar futuras oportunidades de empleo.

Desde enero de este año, el programa se implementa en Gualeguaychú a través del Área de Accesibilidad e Inclusión, donde se realiza el asesoramiento, la inscripción de participantes y el seguimiento de los proyectos. La oficina funciona en San Martín 685, de lunes a viernes de 7 a 13 horas, y actúa como intermediaria entre las personas participantes, los empleadores y el organismo nacional.

En este sentido, el Gobierno de Gualeguaychú continúa trabajando en la gestión y fortalecimiento del Programa Promover, ampliando su alcance tanto en el ámbito público como en el sector privado. La iniciativa forma parte de una política de inclusión que busca generar más oportunidades laborales y promover la participación plena de las personas con discapacidad en la vida social y económica de la comunidad.

Temas TRABAJO