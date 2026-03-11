Viri comprobó la contaminación desde el Parque Industrial Gualeguaychú y evalúa una propuesta de saneamiento

El Juez Federal de Gualeguaychú, Hernán Viri, informó en RADIO MÁXIMA que quedó comprobada la contaminación que viene produciendo el Parque Industrial Gualeguaychú, y anticipó que convocará a una audiencia seguramente en abril para tomar una decisión.

Viri reveló que tras el estudio ambiental se le sugirió una clausura del Parque Industrial, y remarcó que “no me temblará el pulso”, si bien aclaró que “hay que ser cautos y prudentes para adoptar una medida”, ya que deben tenerse en cuenta temas ambientales, la producción y el trabajo.

“En el Parque Industrial dispuse dos allanamientos, en uno fui personalmente y más allá de percibir los olores y ver la realidad que viven los vecinos, ordené la toma de muestras por parte de la Policía Federal, el departamento de Medio Ambiente es muy prestigiosa, y el resultado arrojó que había una demanda biológica de oxígeno por fuera de los parámetros permitidos, una presencia muy importante de escherichia coli, y todo está comprendido en la Ley 24051 de Residuos Peligrosos, la conclusión dio que eran elementos que afectaban el medio ambiente”, detalló.

Agregó que “por otra parte, el fiscal federal Pedro Rebollo recibió declaración al comisario Candia, encargado del departamento, quien sugirió la clausura del lugar hasta tanto se regularice la situación para que no se siga degradando el medio ambiente y hay datos objetivos que denotan la gravedad de la situación”.

El magistrado federal remarcó que “hay una afectación concreta, la afectación viola ley y estoy tratando de llegar a un acuerdo, arribar a una conclusión definitiva para que el Parque Industrial pueda seguir funcionando sin una afectación ni a los vecinos, ni a Gualeguaychú en general. En la última audiencia estaban todos los actores, las empresas la Corporación, representantes del gobierno”.

También informó que “hace un par de días la Corporación del Desarrollo presentó una propuesta que estudiaremos en detalle y quizás convoco a una audiencia antes de tomar una decisión final, y que participen también los afectados. Veré si considero que es viable o habrá que tomar una medida cautelar de clausura, quizás me tome jueves y viernes para leer en profundidad y luego fijaré una fecha para la audiencia, seguramente en abril. Esto sin perjuicio de la responsabilidad penal de cada uno, porque hubo una afectación al medio ambiente”.